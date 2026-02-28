Новости
В Ростове произошел крупный пожар в вековом доме

В Ростове произошел пожар в вековом доме. Происшествие случилось 28 февраля в переулке Соляной Спуск.

Спасатели ликвидировали открытое горение на площади 50 квадратных метров. Возгорание произошло в квартире на 3-м этаже. К счастью, никто не пострадал.

В тушении задействованы 12 спасателей.
Фото: соцсети
