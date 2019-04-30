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В Ростове водитель маршрутки подозревается в изнасиловании пассажирки

В Ростове водитель маршрутки подозревается в изнасиловании пассажирки
В Ростове отношении 38-летнего водителя маршрутки возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».

По версии следствия, рано утро 5 мая, шофёр микроавтобуса, следовавшего в «Мегу» свернул с маршрута. Мужчина заехал в лесополосу. В этом момент в салоне общественного транспорта находилась одна пассажирка – 23-летняя ростовчанка.
- Подозреваемый, применив силу, изнасиловал девушку, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева. – В настоящее время мужчина задержан. Он заключен под стражу.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.

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