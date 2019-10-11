В Таганроге на проезжей части сгорел автомобиль



Машина сгорела на проезжей части в Таганроге. Пожар произошёл 12 октября на улице Яблочкина. Сообщение о происшествии поступило около 7 часов.



На место прибыли четыре пожарных и одна единица техники. «ВАЗ-2106» горел на площади четыре квадратных метра, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. Хоть на тушение ушло около десяти минут, машина успела полностью сгореть. Она оказалась сильно повреждена, и неизвестно, подлежит ли авто восстановлению.



К счастью, в результате происшествия ни один человек не пострадал. Причина пожара сейчас устанавливается.

