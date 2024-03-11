В Таганроге из горящей многоэтажки вынесли женщину без сознания

Фото: Rostov.ru.

В Таганроге произошел пожар в одной из квартир пятиэтажки. ЧП случилось ранним утром 8 марта на улице Ломоносова, 94.Соседи почувствовали запах гари около 6:00. Они сразу же вызвали спасателей. На место направили 11 специалистов на трех автоцистернах. Чтобы подобраться к очагу возгорания, понадобилась автолестница.К прибытию пожарных площадь ЧП достигла 20 квадратных метров. Вся квартира была в дыму. Некоторые соседи выскочили на улицу. Остальных жителей пятиэтажки эвакуировали спасатели. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, на улице оказались более 60 человек.Спустя полчаса пламя полностью ликвидировали. В одной из комнат пожарные обнаружили 54-летнюю хозяйку жилья. Она лежала без сознания, надышавшись угарным газом.К счастью, горожанка не пострадала. Ее вынесли на свежий воздух и привели в чувства.