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В Таганроге из горящей многоэтажки вынесли женщину без сознания

В Таганроге из горящей многоэтажки вынесли женщину без сознания
В Таганроге произошел пожар в одной из квартир пятиэтажки. ЧП случилось ранним утром 8 марта на улице Ломоносова, 94.

Соседи почувствовали запах гари около 6:00. Они сразу же вызвали спасателей. На место направили 11 специалистов на трех автоцистернах. Чтобы подобраться к очагу возгорания, понадобилась автолестница.

К прибытию пожарных площадь ЧП достигла 20 квадратных метров. Вся квартира была в дыму. Некоторые соседи выскочили на улицу. Остальных жителей пятиэтажки эвакуировали спасатели. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, на улице оказались более 60 человек.

Спустя полчаса пламя полностью ликвидировали. В одной из комнат пожарные обнаружили 54-летнюю хозяйку жилья. Она лежала без сознания, надышавшись угарным газом.

К счастью, горожанка не пострадала. Ее вынесли на свежий воздух и привели в чувства.
Фото: Rostov.ru.
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