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В Батайске два человека задохнулись во время пожара в квартире

В Батайске два человека задохнулись во время пожара в квартире
В Батайске пожар в многоэтажке унес жизни двух человек. Страшная трагедия произошла около 5 часов 20 октября на улице Луначарского.

Загорелась одна из квартир в доме № 190. Жильцы пятиэтажки почувствовали запах гари и вызвали спасателей. Пока подразделения направлялись к месту ЧП, горожане выскочили на улицу. Прибывшие огнеборцы помогли выбраться тем, кто не успел выйти самостоятельно. Всего из квартир, находящихся в опасной близости к пожару, эвакуировали 10 человек.

К прибытию спасателей полыхала почти вся квартира. Огонь охватил более 20 квадратных метров жилья. Пламя ликвидировал 21 человек на семи автоцистернах. Потушить его полностью удалось через 20 минут. В одной из комнат обнаружили тела 48-летних мужчины и женщины. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, они отравились дымом.

Причиной трагедии стала непотушенная сигарета.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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