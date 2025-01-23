В Таганроге ищут свидетелей ДТП, в котором пострадал 10-летний мальчик

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В городе Таганроге Ростовской области ищут свидетелей ДТП в котором пострадал ребенок. Авария произошла 23 января около 17:50.Предварительно, неизвестный на машине белого цвета ехал по улице Яблочкина. На регулируемом переходном переходе он протаранил 10-летнего мальчика. Затем он покинул место аварии.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП мальчик пострадал. Его доставили в больницу.Если вы стали очевидцем аварии или у вас имеется запись видеорегистратора, сообщите в дежурную часть по номеру: 88634632220.