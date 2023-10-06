В Ростовской области ищут свидетелей аварии с пострадавшим на трассе М-4 «Дон»

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области ищут свидетелей аварии на трассе М-4 «Дон». ДТП случилось 3 октября около 18:30 в Октябрьском районе.По предварительным данным, неизвестный двигался по автодороге на 998-м километре. В этот момент проезжую часть переходил 37-летний пешеход. Водитель не успел нажать на тормоза и сбил мужчину с ног.После случившегося неизвестный скрылся с места аварии.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП пешеход пострадал. Его с травмами доставили в больницу.Если вы стали свидетелем аварии или у вас сохранилась запись видеорегестратора, позвоните по номеру: 8 (863) 249-34-04.