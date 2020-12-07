В Таганроге водитель иномарки сбил 58-летнюю женщину

В Таганроге 58-летняя женщина попала под колёса иномарки. Происшествие случилось 8 декабря около шести часов вечера на улице Чехова.Как стало известно, 32-летний мужчина за рулем «Хендай Солярис» наехал на женщину-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемой «зебре».Обстоятельства аварии пока не известны. Как показывает практика, шофёры в сумерках зачастую не замечают пешеходов, у которых на верхней одежде нет светоотражающих знаков. К тому же из-за отсутствия светофоров рядом с «зебрами» водителям трудней ориентироваться на проезжей части, они попросту не успевают среагировать и затормозить.