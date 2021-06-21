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В Таганроге мужчина до смерти забил сожительницу палкой

В Таганроге мужчина до смерти забил сожительницу палкой

В Таганроге мужчина до смерти забил свою сожительницу деревянной палкой. Об этом стало известно 23 июня.

Происшествие случилось 12 июня на улице Трудовых резервов. По предварительным данным, 57-летний мужчина сидел дома и выпивал со своей сожительницей. Разговор не заладился. В порыве ссоры мужчина не выдержал и набросился на свою спутницу. Палкой он нанёс ей несколько ударов, от которых женщина скончалась.

-В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" - сообщает СУ СКР по Ростовской области.

Если вину подозреваемого получится доказать в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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