В Таганроге 22-летний парень погиб в жутком ДТП

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В Таганроге Ростовской области парня после столкновения с автомобилем отбросило на проезжую часть. Там его насмерть сбила легковушка. Страшная трагедия произошла вечером 5 марта.ДТП случилось на Поляковском шоссе. 22-летний парень передвигал свою машину марки «ВАЗ-21083» с проезжей части. В этот момент в легковушку врезался 24-летний водитель на автомобиле «Опель Астра». От удара 22-летнего парня отбросило на проезжую часть, где его сбил «ВАЗ-2110» под управлением 21-летнего водителя.В региональной Госавтоинспекции сообщили, что парень погиб от полученных травм.