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В Ростовской области 23-летний парень разбился насмерть в ДТП

В Ростовской области 23-летний парень разбился насмерть в ДТП
В Ростовской области 23-летний парень погиб в ДТП. Авария произошла около 20 часов 29 августа в Ремонтненском районе.

По предварительной информации, 22-летний парень на ВАЗ-2114 ехал по автодороге Ремонтное-Заветное. На 29-м километре на проезжую часть вышла лошадь. Чтобы избежать столкновения, шофер выкрутил руль влево, однако было уже поздно. Легковушка сбила животное и, свернув на левую обочину, перевернулась.

- В результате аварии 23-летний пассажир автомобиля скончался на месте от полученных травм, - прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области. - Водителя и 21-летнего пассажира госпитализировали.

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