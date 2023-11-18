Под Новочеркасском 16-летнего парня сбила легковушка

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

Под Новочеркасском 16-летний парень пострадал в ДТП. Авария произошла 18 ноября около 16:00 на 15-м километре автодороги Новочеркасск-Багаевская.В этот день 39-летний водитель «Лады Приоры» выезжал из города. В какой-то момент из-за стоящего автобуса на дорогу вышел пешеход. Парень переходил проезжую часть в неположенном месте. Когда водитель увидели подростка, то сразу же ударил по тормозам. Однако избежать ДТП не удалось. Парень попал под колеса авто.— В результате ДТП 16-летнего парня с травмами доставили в больницу, — добавили в УГИБДД по Ростовской области.