Молодой парень пострадал при столкновении двух легковушек в Таганроге: видео



В Таганроге произошло ДТП с пострадавшим. Инцидент случился 24 февраля около 19 часов. В районе дома № 107 по улице Петровской столкнулись два автомобиля.



Участниками аварии стали 52-летний мужчина за рулём «ВАЗ-2107» и 33-летний водитель «Лады Калины». Пока не известно, кто является виновником ДТП.



Автомобили получили серьёзные механическое повреждения.



- В результате происшествия пострадал 23-летний пассажир «Лады», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



С травмами молодой человек был доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка.



