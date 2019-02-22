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Молодой парень пострадал при столкновении двух легковушек в Таганроге: видео

Молодой парень пострадал при столкновении двух легковушек в Таганроге: видео
В Таганроге произошло ДТП с пострадавшим. Инцидент случился 24 февраля около 19 часов. В районе дома № 107 по улице Петровской столкнулись два автомобиля.

Участниками аварии стали 52-летний мужчина за рулём «ВАЗ-2107» и 33-летний водитель «Лады Калины». Пока не известно, кто является виновником ДТП.

Автомобили получили серьёзные механическое повреждения.

- В результате происшествия пострадал 23-летний пассажир «Лады», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

С травмами молодой человек был доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

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