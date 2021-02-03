В столкновении двух фур под Ростовом погибли два человека

В столкновении двух фур под Ростовом погибли двое. Авария случилась вечером 5 февраля на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе.По информации УГИБДД по Ростовской области, 37-летний мужчина на грузовике «Вольво» не справился с управлением, пробил отбойник, выскочил на «встречку» и врезался в фуру «Мерседес», которой управлял 48-летний мужчина.От удара автомобили разворотило на части. Оба транспортных средства превратились в груду металла. Движение на этом участке оказалось парализовано. Водителям советуют объезжать ДТП по другой дороге.В результате аварии водитель и пассажир «Мерседеса» погибли от полученных травм на месте.