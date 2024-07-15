В СИЗО Ростова пытались передать пюре с наркотиками внутри
В СИЗО-5 Ростова-на-Дону зафиксировали попытку передачи наркотиков в быстрорастворимом пюре. Инцидент произошел 13 июля на улице Тоннельной, № 4.
Жительница Ростова-на-Дону передала заключённому посылку с продуктами. В ходе досмотра правоохранители обнаружили белый порошок в пакетах с пюре и киселем. Предположительно, смесь была наркотического содержания.
- Проводится проверка по данному факту, материалы будут направлены в полицию для принятия процессуального решения, - сообщили в ГУФСИН Ростовской области.
Напомним, что в колонию или изолятор нельзя проносить:
Наркотики и психотропные вещества: запрещено проносить любые виды наркотических и психотропных веществ.
Оружие и взрывчатые вещества: категорически запрещено проносить оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.
Алкоголь и табак: алкогольные напитки и табачные изделия запрещены.
Мобильные телефоны и электронные устройства: запрещены любые средства связи и электронные устройства.
Контрабандные предметы: любые предметы, способные нарушить порядок и безопасность, запрещены.
Соблюдение этих правил поможет обеспечить безопасность и порядок в исправительных учреждениях.