В СИЗО Ростова пытались передать пюре с наркотиками внутри

Фото: ГУФСИН по Ростовской области.

В СИЗО-5 Ростова-на-Дону зафиксировали попытку передачи наркотиков в быстрорастворимом пюре. Инцидент произошел 13 июля на улице Тоннельной, № 4.Жительница Ростова-на-Дону передала заключённому посылку с продуктами. В ходе досмотра правоохранители обнаружили белый порошок в пакетах с пюре и киселем. Предположительно, смесь была наркотического содержания.- Проводится проверка по данному факту, материалы будут направлены в полицию для принятия процессуального решения, - сообщили в ГУФСИН Ростовской области.Напомним, что в колонию или изолятор нельзя проносить:запрещено проносить любые виды наркотических и психотропных веществ.категорически запрещено проносить оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.алкогольные напитки и табачные изделия запрещены.запрещены любые средства связи и электронные устройства.любые предметы, способные нарушить порядок и безопасность, запрещены.Соблюдение этих правил поможет обеспечить безопасность и порядок в исправительных учреждениях.