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В Шахтах водителя, врезавшегося в опору ЛЭП, госпитализировали с травмами

В Шахтах водителя, врезавшегося в опору ЛЭП, госпитализировали с травмами
В Шахтах водитель попал в больницу после того, как врезался в опору ЛЭП. Авария произошла около часу ночи на проспекте Карла Маркса 30 октября.

По предварительным данным, 35-летний мужчина за рулём «Форда Фокуса» сильно разогнался и не справился с управлением. Возле дома №62 он наехал на бордюрный камень, после чего его выбросило в стойку с дорожным знаком, пешеходное ограждение и опору линии электропередач.

- В результате ДТП водитель иномарки получил многочисленные травмы и был доставлен в больницу, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по региону.

Удар пришёлся на переднюю часть машины. Автомобиль буквально превратился в груду металла.

Теги: ДТП в Ростовской области пострадавшие в ДТП

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