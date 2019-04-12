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В Шахтах три человека пострадали при столкновении маршрутки и грузовика

В Шахтах три человека пострадали при столкновении маршрутки и грузовика
В Шахтах Ростовской области при столкновении микроавтобуса и КамАЗа пострадали трое. ДТП случилось 16 апреля около 14 часов возле дома № 13 по улице Александрово-Грушевской. Об этом сообщает DonDay Шахты.

По предварительной информации, 39-летний водитель грузовика стал резко тормозить, из-за чего потерял управление автомобилем. КамАЗ занесло, и он врезался в ГАЗель. Микроавтобусом управлял 63-летний мужчина.

В результате аварии травмы получили 29-летняя, 49-летняя и 76-летняя пассажирки ГАЗели. Медики доставили их в больницу скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка.

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