В Шахтах три человека пострадали при столкновении маршрутки и грузовика



В Шахтах Ростовской области при столкновении микроавтобуса и КамАЗа пострадали трое. ДТП случилось 16 апреля около 14 часов возле дома № 13 по улице Александрово-Грушевской. Об этом сообщает DonDay Шахты.



По предварительной информации, 39-летний водитель грузовика стал резко тормозить, из-за чего потерял управление автомобилем. КамАЗ занесло, и он врезался в ГАЗель. Микроавтобусом управлял 63-летний мужчина.



В результате аварии травмы получили 29-летняя, 49-летняя и 76-летняя пассажирки ГАЗели. Медики доставили их в больницу скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка.