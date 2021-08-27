В Шахтах семья с двухлетним ребенком врезалась на иномарке в столб после ДТП

В Ростовской области семья с двухлетним ребенком попала в жуткое ДТП с отечественным авто. Авария случилась 30 августа в Шахтах. Об этом сообщает УГИБДД по Ростовской области.По предварительной информации, на пересечении проспекта Александровского и Грушевского моста 61-летний водитель на «Ладе Гранте» не уступил дорогу «Рено». В результате произошло столкновение, а иномарка отлетела в столб.В тяжелом состоянии в больницу доставлены 35-летний водитель иномарки, а также его 30-летняя жена и двухлетняя дочка.