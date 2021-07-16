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В массовом ДТП в Ростовской области пострадала семья с двухлетним ребенком

В массовом ДТП в Ростовской области пострадала семья с двухлетним ребенком
В массовом ДТП в Ростовской области пострадала семья с двухлетним сыном. Авария произошла утром 19 июля в Красносулинском районе.

На 958-м километре М-4 «Дон» 26-летний парень на «Киа Рио» не смог рассчитать дистанцию и врезался в «Хово», за рулем которого был 42-летний водитель. От удара «Киа» отбросило на левую полосу прямо навстречу 20-летнему водителю на «БМВ 3».

Как сообщают в УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП пострадали водитель «Киа», его 27-летняя супруга и двухлетний сын. Ребёнок находился в детском кресле.

Пострадавшие доставлены в больницу Шахт.

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