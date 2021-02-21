В Шахтах пьяный мужчина напал с ножом на 14-летнюю девочку

В Шахтах задержали 32-летнего мужчину. Он подозревается в разбойном нападении на 14-летнюю школьницу. Происшествие случилось 20 февраля на одной из улиц города.По версии следствия, пьяный шахтинец подошел к девочке с ножом и потребовал отдать мобильный телефон. Испугавшись, подросток закричала о помощи и убежала. Злоумышленник побоялся, что его найдут и тоже сбежал с места происшествия.Однако через несколько часов мужчину задержали. Выяснилось, что подозреваемый не раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за подобные преступления.- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.