В Шахтах пенсионер на иномарке пострадал в ДТП с пассажирским автобусом

В Шахтах произошла авария с участием иномарки и пассажирского автобуса. ДТП случилось утром 11 мая.По предварительной информации, 45-летний водитель автобуса «АИ-304403-023» ехал по улице Телеграфной. В районе дома № 24 он не справился с управлением. Общественный транспорт выехал на встречную полосу, по которой двигалась «Киа Рио». Столкновения избежать не удалось. Автобус с иномаркой получили механические повреждения.- В результате аварии пострадал 69-летний водитель «Киа», - прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области. - Его с травмами доставили в БСМП имени Ленина.