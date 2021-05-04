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В Шахтах пенсионер на иномарке пострадал в ДТП с пассажирским автобусом

В Шахтах пенсионер на иномарке пострадал в ДТП с пассажирским автобусом
В Шахтах произошла авария с участием иномарки и пассажирского автобуса. ДТП случилось утром 11 мая.

По предварительной информации, 45-летний водитель автобуса «АИ-304403-023» ехал по улице Телеграфной. В районе дома № 24 он не справился с управлением. Общественный транспорт выехал на встречную полосу, по которой двигалась «Киа Рио». Столкновения избежать не удалось. Автобус с иномаркой получили механические повреждения.

- В результате аварии пострадал 69-летний водитель «Киа», - прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области. - Его с травмами доставили в БСМП имени Ленина.

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