В Шахтах парень утонул во время празднования дня рождения

В Шахтах Ростовской области утонул местный житель. Тело 28-летнего парня обнаружили в Лисичкином озере в районе улицы Элеваторной. Происшествие случилось 14 июня, сообщает DonDay Шахты.На место сразу приехали спасатели и медики, одна из помощь не понадобилась. Оставалось только констатировать смерть. Как рассказали очевидцы, накануне молодой человек отмечал 28-й день рождения в компании приятелей. Ему было жарко, и он решил окунуться.Все обстоятельства, которые привели к смерти парня, устанавливаются.