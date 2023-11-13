В Шахтах неизвестный избил работницу скорой помощи

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В Шахтах Ростовской области мужчина избил сотрудницу скорой медицинской помощи. Происшествие случилось 12 ноября на территории СМП на Рабоче-Крестьянской.Мужчина напал с кулаками на уборщицу медучреждения. Нападавший кричал и вел себя неадекватно.Другие сотрудники «скорой» прибежали на помощь. Мужчину скрутили и передали полицейским. Нападавший даже не смог объяснить, почему разозлился на женщину и зачем стал ее избивать.Пострадавшей потребовалась помощь медиков.