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В Шахтах избрали меру пресечения мужчине, забившему собутыльника кирпичом

В Шахтах избрали меру пресечения мужчине, забившему собутыльника кирпичом
В Шахтах избрана мера пресечения мужчине, который забил кирпичом до смерти своего знакомого. Трагедия произошла 12 октября на одной из улиц города.

Мужчины выпивали в компании, когда между двумя из них завязался спор. Конфликт перерос в драку. В порыве злости 70-летний мужчина схватил с земли кирпич и буквально превратил в месиво лицо оппонента. От полученных травм тот скончался на месте.

Пенсионера вскоре задержали. Дома у него нашли одежду со следами крови. Подозреваемого в убийстве отправили в СИЗО на время расследования.

Отметим, что ранее он был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Фото: Ростов ру.
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