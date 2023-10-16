В Шахтах избрали меру пресечения мужчине, забившему собутыльника кирпичом

Фото: Ростов ру.

В Шахтах избрана мера пресечения мужчине, который забил кирпичом до смерти своего знакомого. Трагедия произошла 12 октября на одной из улиц города.Мужчины выпивали в компании, когда между двумя из них завязался спор. Конфликт перерос в драку. В порыве злости 70-летний мужчина схватил с земли кирпич и буквально превратил в месиво лицо оппонента. От полученных травм тот скончался на месте.Пенсионера вскоре задержали. Дома у него нашли одежду со следами крови. Подозреваемого в убийстве отправили в СИЗО на время расследования.Отметим, что ранее он был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.