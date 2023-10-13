В Шахтах во время пьянки мужчину убили кирпичом

Фото: Ростов ру.

В Шахтах во время попойки убили 64-летнего мужчину. Об этом сообщает издание КВУ со ссылкой на собственный источник.Трагедия произошла на одной из улиц города 12 октября. Компания мужчин выпивала на улице, когда между двумя из них завязался спор. Слов оказалось недостаточно, и мужчины стали драться. В какой-то момент один из них схватил с земли кирпич и буквально превратил в мясо лицо оппонента. От полученных травм он скончался на месте.Информации о задержании подозреваемого и возбуждении уголовного дела пока нет.