В Шахтах горит завод полимерной упаковки ХИМПЭК

В Шахтах на заводе полимерной упаковки ХИМПЭК произошёл пожар. ЧП случилось в полдень 25 февраля на улице Ворошилова, 2Г.По информации МЧС, площадь пожара составила порядка 500 квадратных метров.Что могло стать причиной возгорания, пока не известно. О пострадавших и размере ущерба тоже нет данных.Компания ХИМПЭК является российским производителем гибких промежуточных контейнеров для сыпучих грузов и поставщиком химического сырья для предприятий строительной, нефтяной, металлургической и других видов промышленности. Заводы от организации располагаются не только в Шахтах, но и в Дедовске Московской области.