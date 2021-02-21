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В Шахтах горит завод полимерной упаковки ХИМПЭК

В Шахтах горит завод полимерной упаковки ХИМПЭК
В Шахтах на заводе полимерной упаковки ХИМПЭК произошёл пожар. ЧП случилось в полдень 25 февраля на улице Ворошилова, 2Г.

По информации МЧС, площадь пожара составила порядка 500 квадратных метров.

- Угрозы распространения нет, - отметили в ведомстве. - На месте работают 12 пожарных машин и 39 спасателей.

Что могло стать причиной возгорания, пока не известно. О пострадавших и размере ущерба тоже нет данных.

Компания ХИМПЭК является российским производителем гибких промежуточных контейнеров для сыпучих грузов и поставщиком химического сырья для предприятий строительной, нефтяной, металлургической и других видов промышленности. Заводы от организации располагаются не только в Шахтах, но и в Дедовске Московской области.

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