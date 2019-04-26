При пожарах в частных домах в Ростовской области погибли трое



При пожарах в Ростовской области погибли трое. Возгорания в частных домах случились в Шахтах и в селе Жуковском 27 апреля.



В Шахтах дом загорелся на улице Просвещенской около 20:30. На место прибыли 13 спасателей и три единицы техники. После ликвидации огня в помещении обнаружили труп женщины.



– Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В результате возгорания погибла 52-летняя женщина, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.



В ведомстве добавили, что к пожару в Шахтах могло привести неосторожное обращение с огнем.



Пожар в Жуковском начался около 21 часа на улице Школьной. Пламя распространилось в частном доме на 63 квадратных метра. В результате возгорания погибли два человека. В настоящее время их личности устанавливаются.



Известно, что пожар в Жуковском тушили пять спасателей и две единицы техники.