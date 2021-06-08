В Шахтах 10-летний мальчик попал под колеса внедорожника

В Шахтах водитель внедорожника сбил 10-летнего мальчика. Происшествие случилось 10 июня около 15:30 в частном секторе.По предварительной информации, 40-летний мужчина за рулем автомобиля «Грейт Волл Ховер» ехал по переулку Высокому. В районе дома № 41 из кустов выскочил мальчик и побежал на другую сторону дороги. Водитель ударил по тормозам, но было уже поздно. Маленький пешеход оказался под колесами внедорожника.- В результате ДТП 10-летний мальчик получил травмы, - прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области. - Его госпитализировали.