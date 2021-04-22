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В Шахтах 61-летний мужчина погиб при пожаре в летней кухне

В Шахтах 61-летний мужчина погиб при пожаре в летней кухне
В Шахтах пенсионер погиб при пожаре в летней кухне. Трагедия произошла вечером 25 апреля, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

61-летний мужчина проживал в доме № 27 в переулке Тюменском. В момент происшествия он находился в летней кухне. Закурив сигарету, хозяин, по всей видимости, уснул. Началось возгорание.

Прибывшие на место спасатели потушили его примерно за полчаса. После полной ликвидации в постройке обнаружили тело пенсионера.

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