В Шахтах 61-летний мужчина погиб при пожаре в летней кухне
В Шахтах пенсионер погиб при пожаре в летней кухне. Трагедия произошла вечером 25 апреля, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
61-летний мужчина проживал в доме № 27 в переулке Тюменском. В момент происшествия он находился в летней кухне. Закурив сигарету, хозяин, по всей видимости, уснул. Началось возгорание.
Прибывшие на место спасатели потушили его примерно за полчаса. После полной ликвидации в постройке обнаружили тело пенсионера.