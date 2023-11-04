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На трассе в Ростовской области 62-летний мужчина насмерть разбился в аварии

На трассе в Ростовской области 62-летний мужчина насмерть разбился в аварии
На трассе в Ростовской области водитель легковушки погиб в тройном ДТП. Авария произошла 4 ноября в Азовском районе.

Около полудня 62-летний мужчина за рулем «Киа Рио» ехал по автодороге Азов-Староминская. В районе хутора Полтава 1-я (23-й километр трассы) он пошел на обгон грузовика с полуприцепом. Он выехал на встречную полосу, по которой двигался «Киа Соул» под управлением 48-летнего водителя.

Избежать столкновения не удалось. От удара «Киа Соул» перевернулся, а «Киа Рио» отбросило на большегруз. Легковушку смяло как консервную банку.

По информации УГИБДД по Ростовской области, водитель «Киа Рио» погиб на месте аварии до приезда медиков. Его пассажирку с травмами доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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