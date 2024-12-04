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Пробка из-за аварии на трассе М-4 «Дон» выросла в три раза

Пробка из-за аварии на трассе М-4 «Дон» выросла в три раза

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» из-за аварии возникла пробка протяженностью шесть километров. ДТП произошло 4 декабря возле поселка Красный Колос.

Согласно данным очевидцев, произошло столкновение между «ГАЗелью» и автомобилем «Фольксваген Гольф». Водитель фуры пытался повернуть на главную дорогу, не убедившись в безопасности на дороге. В результате сильного удара грузовая машина перевернулась, и мешки с сахаром разлетелись по всей проезжей части.

Движение транспорта на данном участке трассы М-4 «Дон» затруднено с самого утра. Изначально длина пробки составляла не более двух километров, однако спустя пару часов она увеличилась до шести километров.
Фото: DonDay
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