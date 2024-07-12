В Семикаракорске Ростовской области на улице нашли шесть обезглавленных голубей

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В Семикаракорске Ростовской области нашли шесть голубей с оторванными головами. Об этом сообщила 11 июля местная жительница в социальных сетях.По словам девушки, трупы лежали в траве около Центрального стадиона. Остатки тела животного были целыми. Зачем живодеру понадобились головы птиц неизвестно. Вероятно, он это делал ради удовольствия.— Какая тварь такое могла совершить?! Очень жалко невинных животных, — комментирует девушка.К сожалению, в Ростовской области это не первый инцидент. Недавно в Батайске нашли двух истощенных собак. Их посадили на цепь и оставили умирать без еды и воды на жаре. У одного из них загнили и кровоточили уши.