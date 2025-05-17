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В Сальске в результате аварии травмы получила 50-летняя женщина

В Сальске в результате аварии травмы получила 50-летняя женщина

В Сальске в результате дорожного инцидента с участием легкового автомобиля травмы получила 50-летняя женщина. Информацию об этом предоставили в региональном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 14 мая приблизительно в 7 утра на улице Столбовой, возле дома № 6а. Согласно предварительным сведениям, 60-летний водитель автомобиля марки «Киа Рио», двигаясь по нерегулируемому перекрестку, совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21060», которым управлял 58-летний мужчина.

Вследствие столкновения пассажирка «ВАЗа», женщина 50 лет, получила телесные повреждения. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи.
Фото: Дондей
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