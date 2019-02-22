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В Ростовской области в массовом ДТП пострадал мужчина

В Ростовской области в массовом ДТП пострадал мужчина
В Шахтах при столкновении трёх автомобилей пострадал мужчина. Авария произошла 24 февраля около 17:30 на проспекте Победы Революции.

По дороге двигался 57-летний водитель за рулём «Лады Приоры». Предварительно, возле дома № 111 он не справился с управлением и врезался в «Ниссан Альмера».После столкновение «Лада» продолжила ехать и задела «Дэу Нексия»Ю которой управлял 25-летний парень.

- В результате ДТП 27-летний водитель «Ниссана» получил травмы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Он был доставлен в больницу бригадой скорой помощи.

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