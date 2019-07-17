В Ростовской области сотрудники полицию требовали с предпринимателя взятку за «пиратское» ПО



Два сотрудника полиции обвиняются в получении взятки в Ростовской области. Соответствующую информацию сообщили в донском СУ СКР. Уголовное дело возбуждено в отношении уполномоченного по делам несовершеннолетних и инспектору отделения по исполнению административного законодательства в Аксайском районе.



По версии следователей, с марта по июнь 2019 года потребовали и получили взятку в размере 60 тысяч рублей. Они взяли деньги за то, чтобы «не замечать» и не привлекать к ответственности предпринимателя, использовавшего нелицензионное программное обеспечение. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело.



-По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в У СКР по Ростовской области.



В данный момент следствие продолжается.