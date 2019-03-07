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В Ростовской области сгорела квартира в многоэтажке: пострадали двое мужчин

В Ростовской области сгорела квартира в многоэтажке: пострадали двое мужчин
В Ростовской области сгорела квартира в многоэтажке. Пожар случился 9 марта около 8.30 в Красном Сулине.

На улице Менделеева загорелась квартира в 9-этажном доме. Огонь в помещении распространился на площади 16 квадратных метров.
Заметив пламя, очевидцы позвонили пожарным. На место прибыли 12 спасателей на трех единицах техники.

- Спустя 10 минут после возгорания пожар локализовали, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Еще примерно через пять минут огонь потушили. По предварительной информации, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем.

К сожалению, в результате возгорания пострадали 62-летний и 42-летний мужчины. С ожогами их госпитализировали.

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