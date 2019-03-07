В Ростовской области сгорела квартира в многоэтажке: пострадали двое мужчин



В Ростовской области сгорела квартира в многоэтажке. Пожар случился 9 марта около 8.30 в Красном Сулине.



На улице Менделеева загорелась квартира в 9-этажном доме. Огонь в помещении распространился на площади 16 квадратных метров.

Заметив пламя, очевидцы позвонили пожарным. На место прибыли 12 спасателей на трех единицах техники.



- Спустя 10 минут после возгорания пожар локализовали, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Еще примерно через пять минут огонь потушили. По предварительной информации, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем.



К сожалению, в результате возгорания пострадали 62-летний и 42-летний мужчины. С ожогами их госпитализировали.