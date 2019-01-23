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В Ростовской области сгорел поселковый магазин

В Ростовской области сгорел поселковый магазин
Фото: Yugopolis.ru

В Семикаракорском районе Ростовской области сгорел магазин. Возгорание произошло в посёлке Вершинный 24 января.

Огонь в торговой точке на улице Молодёжной вспыхнул под утром. Вызов в пожарную часть поступил около четырех часов. На место происшествия прибыли восемь спасателей и две единицы техники.
- Огнём была охвачена площадь 42 квадратных метра, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – При пожаре никто не пострадал.

Что стало причиной возгорания в магазине, пока неизвестно.

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