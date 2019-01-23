В Ростовской области сгорел поселковый магазин



Фото: Yugopolis.ru



В Семикаракорском районе Ростовской области сгорел магазин. Возгорание произошло в посёлке Вершинный 24 января.



Огонь в торговой точке на улице Молодёжной вспыхнул под утром. Вызов в пожарную часть поступил около четырех часов. На место происшествия прибыли восемь спасателей и две единицы техники.

- Огнём была охвачена площадь 42 квадратных метра, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – При пожаре никто не пострадал.



Что стало причиной возгорания в магазине, пока неизвестно.