В Ростовской области сгорел поселковый магазин
Фото: Yugopolis.ru
В Семикаракорском районе Ростовской области сгорел магазин. Возгорание произошло в посёлке Вершинный 24 января.
Огонь в торговой точке на улице Молодёжной вспыхнул под утром. Вызов в пожарную часть поступил около четырех часов. На место происшествия прибыли восемь спасателей и две единицы техники.
- Огнём была охвачена площадь 42 квадратных метра, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – При пожаре никто не пострадал.
Что стало причиной возгорания в магазине, пока неизвестно.