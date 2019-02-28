В Ростовской области разыскивают 79-летнего пенсионера



В Ростовской области без вести пропал 79-летний пенсионер.

Борис Курбатов ушел из дома в ночь на 2 марта в городе Шахты.



Об исчезновении пожилого мужчины родные узнали утром.

Обеспокоенные родственники сразу побежали к соседям в надежде, что он может быть у них.



Соседи рассказали, что он ушел ещё ночью, оставив открытой калитку и выпустив за двор собаку.



Сейчас родные своими силами пытаются найти дедушку. Если поиски не дадут результатов, родственники обратятся в полицию.



На вид ему - 79-80 лет, худощавого телосложения, у него черные волосы и карие глаза.



В день исчезновения был одет в домашние брюки и цветную фланелевую рубашку.



Если у вас есть какая-нибудь информация о местонахождении разыскиваемого, просьба обратиться по телефону: 8-906-418-94-59.