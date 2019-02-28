Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области разыскивают 79-летнего пенсионера

В Ростовской области разыскивают 79-летнего пенсионера
В Ростовской области без вести пропал 79-летний пенсионер.
Борис Курбатов ушел из дома в ночь на 2 марта в городе Шахты.

Об исчезновении пожилого мужчины родные узнали утром.
Обеспокоенные родственники сразу побежали к соседям в надежде, что он может быть у них.

Соседи рассказали, что он ушел ещё ночью, оставив открытой калитку и выпустив за двор собаку.

Сейчас родные своими силами пытаются найти дедушку. Если поиски не дадут результатов, родственники обратятся в полицию.

На вид ему - 79-80 лет, худощавого телосложения, у него черные волосы и карие глаза.

В день исчезновения был одет в домашние брюки и цветную фланелевую рубашку.

Если у вас есть какая-нибудь информация о местонахождении разыскиваемого, просьба обратиться по телефону: 8-906-418-94-59.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.