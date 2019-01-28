В Ростовской области при пожаре в заброшенном доме погиб мужчина



В городе Донецке во время пожара в заброшенном бараке погиб мужчина. Здание загорелось 30 января в переулке Станционном.



Сигнал о возгорании поступил в пожарную часть около 10 часов утра. На место выехали два пожарных расчета. Когда спасатели прибыли по адресу, горение происходило на площади порядка 12 квадратных метров.



В одной из комнат во время тушения пожарные обнаружили мёртвого мужчину. Он лежал на кровати. По предварительным данным, погибший – мужчина без определенного места жительства. В заброшенном доме он развёл костёр, чтобы согреться. Это и стало причиной возгорания.