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В Ростовской области осудили мужчину, избившего начальника предприятия в его же кабинете

В Ростовской области осудили мужчину, избившего начальника предприятия в его же кабинете
Житель Ростовской области осуждён за нанесение побоев начальнику предприятия. Обвиняемый получил один год ограничения свободы.

В прокуратуре города Гуково сообщили, что в январе 2019 года в дневное время мужчина зашёл в здание местного участка «ТНС Энерго». Затем он ворвался в кабинет руководителя и стал избивать её. Он нанёс женщине удары кулаками в лицо и живот.

- Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил наказания подсудимому, - добавили в прокуратуре.

Подсудимый получил наказание в виде одного года ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.

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