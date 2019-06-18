В Ростовской области осудили мужчину, избившего начальника предприятия в его же кабинете



Житель Ростовской области осуждён за нанесение побоев начальнику предприятия. Обвиняемый получил один год ограничения свободы.



В прокуратуре города Гуково сообщили, что в январе 2019 года в дневное время мужчина зашёл в здание местного участка «ТНС Энерго». Затем он ворвался в кабинет руководителя и стал избивать её. Он нанёс женщине удары кулаками в лицо и живот.



- Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил наказания подсудимому, - добавили в прокуратуре.



Подсудимый получил наказание в виде одного года ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.