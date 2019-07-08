В Ростовской области на двухлетнюю девочку упала тумба с телевизором



Фото: Mk.ru

В Ростовской области двухлетняя девочка попала в больницу после падения на неё тумбы с телевизором. Несчастный случай произошёл в Новочеркасске на улице Комитетской в ночь на 10 июля.



По предварительной информации, ребёнок забрался на тумбочку, где стоял старый телевизор с кинескопом. В результате мебель упала вместе с девочкой и телевизором, сообщает DonDay Новочеркасск.



Малышка получила ушибы внутренних органов и другие травмы. Родители вызвали скорую помощь. Прибывшие медики экстренно госпитализировали ребёнка в реанимацию. В больнице девочку сразу прооперировали.