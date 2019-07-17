В Ростове двухлетняя девочка попала в больницу, ударившись головой в поликлинике



В донской столице двухлетняя девочка попала в больницу, получив травму в поликлинике. Происшествие случилось 18 июля в одном из медучреждений города.



Как сообщает Donday, девушка пришла со своей дочерью в поликлинику. Пока мама занималась своими делами, девочка бегала и резвилась. Во время игры малышка случайно упала и сильно ударилась головой.



С симптомами черепно-мозговой травмы и сотрясением мозга, а также гематомой кроху доставили в больницу.



Сейчас малышка находится на лечении в БСМП-2.