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В Ростове двухлетняя девочка попала в больницу, ударившись головой в поликлинике

В Ростове двухлетняя девочка попала в больницу, ударившись головой в поликлинике
В донской столице двухлетняя девочка попала в больницу, получив травму в поликлинике. Происшествие случилось 18 июля в одном из медучреждений города.

Как сообщает Donday, девушка пришла со своей дочерью в поликлинику. Пока мама занималась своими делами, девочка бегала и резвилась. Во время игры малышка случайно упала и сильно ударилась головой.

С симптомами черепно-мозговой травмы и сотрясением мозга, а также гематомой кроху доставили в больницу.

Сейчас малышка находится на лечении в БСМП-2.

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