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В Ростовской области мужчину осудили за кражу спиртного и угрозу убийства

В Ростовской области мужчину осудили за кражу спиртного и угрозу убийства
В Сальске мужчину осудили за кражу водки и коньяка из магазина, а также за угрозу убить свою жену.

Как сообщили в Сальском городском суде, 6 ноября 2018 года около 2:30 Сухомлинов А. и его приятель Мельник С. решили пробраться в магазин «Ариадна». Один из них сломал дверь и придерживал её, пока второй залез внутрь и украл четыре бутылки коньяка, бутылку водки и бутылку вина. В общей сложности воришки нанесли супермаркету ущерб в 22 тысячи рублей.

Ещё до того, как правоохранители возбудили уголовное дело, злоумышленники пришли с повинной. Сухомлинову назначили год исправительных работ, а Мельнику — полгода.

Более чем через месяц после происшествия, 22 декабря, Сухомлинов напился и стал избивать жену. Он как минимум два раза ударил её кулаком по голове, и минимум один раз — ногой по туловищу. При этом он держал в руке нож и угрожал убить женщину. За это суд «накинул» ему ещё полгода исправительных работ.

Приговор в законную силу не вступил.

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