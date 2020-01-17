Братья-рецидивисты в Ростове отправились в тюрьму за кражу двух бутылок коньяка



Советский районный суд Ростова вынес приговор братьям, укравшим две бутылки коньяка. Их признали виновными по статье «Грабёж».



В магазин зашли Сереж и Сармик А. Один из них остался держать открытой дверь, а второй пошёл в отдел с алкогольной продукцией. Спрятав под куртку две бутылки коньяка, он вышел. Мужчины попытались уйти, но их остановила продавщица. Тогда один брат схватил её за руку, и, отдав второму украденное, задержал женщину. Его родственник в этой время скрылся.



В этот момент мужчину задержали. Вскоре полицейские разыскали и его брата. В отношении них возбудили дело по статье «Грабёж». По информации Советского районного суда, оба были ранее судимы за кражи, грабежи и причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть человека.



Суд признал Сармика и Сережа виновными. Одному из них назначил два с половиной года колонии строгого режима, второму – три с половиной года.