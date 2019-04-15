В Ростовской области девушка разыскивает родителей, месяц назад уехавших на заработки



В Азове местная жительница разыскивает родителей, месяц назад уехавших на заработки. Наталья и Юрий Сидоренко пропали 18 марта.



По информации DonDay.ru, 27-летняя Екатерина живёт с мужем и ребёнком в Азове. Дом её родителей — в Мичуринцах. Девушка ездит к родным не часто, так как у неё мало свободного времени. Когда она в очередной раз приехала в гости, то не застала родителей дома. Так как ни у Натальи, ни у Юрия нет мобильных телефонов, она не смогла с ними связаться. Екатерина оставила пакет с продуктами и уехала.



В следующий приезд родных снова не оказалось дома, а оставленные продукты стояли испорченные. Соседи рассказали, что пара собиралась отправиться работать в поля. По их словам, 18 марта они сели в машину и уехали. В том посёлке, где должна быть работа, Екатерине сказали, что Наталью с Юрием не видели.



Когда через две недели они так и не вышли на связь Екатерина обратилась за помощью в полицию и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». При этом сама девушка не прекращает поиски.



Рост Натальи около 160 сантиметров. У неё русые волосы и серые глаза. Из особых примет — шрам слева на нижней губе и большой шрам на спине.



Юрий ростом около 180 сантиметров, у него короткие русые волосы. Особые приметы: на предплечье татуировка с надписью по-латыни «Каждому своё», на ноге татуировка в виде паутины и кота. Во рту нет передних зубов, безымянный палец на правой руке искривлён.



Если вы что-то знаете о местонахождении пропавших, сообщите по телефонам +7-951-831-08-33 или 02.