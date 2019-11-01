Жительница Волжского несколько месяцев разыскивает мужа, уехавшего на заработки в Ростовскую область



Жительница Волгоградской области ищет супруга, уехавшего на заработки в донской регион. О Дмитрии Бороздине нет известий с 14 июня.



Алёна рассказала изданию DonDay.ru, что её 27-летний муж уехал в Ростовскую область, когда она была на последних месяцах беременности. Строительная фирма, в которой работал Дмитрий, отправила его в Усть-Донецкий район. Спустя какое-то время он позвонил Алёне и сказал, что скоро приедет домой, но по пути ему нужно будет заехать по делам.



На следующий день по телефону он сообщил, что приехал в Константиновский район, где решил купить мопед у одного молодого человека. Больше Дмитрий на связь не выходил.



Когда спустя несколько дней супруге так и не удалось дозвониться до мужа, она написала заявление в полицию. Спустя почти пять месяцев поиски так и не дали результатов. Алёна утверждает, что Дмитрий не мог бросить её, когда она была на сносях. Четыре месяца назад девушка родила сына. Она просит всех, кто знает, где может находиться Дмитрий Бороздин, связаться с ней по телефону: 8-999-625-28-05.