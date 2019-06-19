В Ростовской области арестовали мужчину за кражу из частного дома



В Константиновском районе правоохранители задержали мужчину по подозрению в краже. Соответствующую информацию сообщили в региональном МВД 21 июня.



Как удалось выяснить, злоумышленник дождался, пока дома никого не будет, убедился, что его никто не видит, и проник в жилище. Оттуда он похитил все, что смог унести: бытовую технику, различные украшения, велосипед и даже садовые инструменты.



Хозяин дома вернулся и понял, что его обокрали. Правоохранителям он сообщил, что сумма ущерба составила 74 тысячи рублей.



Вскоре подозреваемого удалось задержать.



- Им оказался 36-летний местный житель, - сообщили в ведомстве. - В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража».