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В Ростовской области житель хутора умер посреди улицы

В Ростовской области житель хутора умер посреди улицы
Фото для иллюстрации: Journalist.today

В Каменском районе Ростовской области мужчина умер посреди улицы. Трагедия произошла в хуторе Старая Станица 22 июня.

По словам свидетелей происшествия, прохожий внезапно схватился за сердце и упал. Очевидцы попытались помочь дончанину, но привести его в чувства не удалось. Местные жители вызвали «скорую». Однако, когда медики прибыли на место, мужчина был уже мёртв, сообщает DonDay.ru.

Врачи констатировали смерть прохожего. Его тело доставили в морг. В настоящее время устанавливают личность скончавшегося и точную причину смерти. На вид мужчине - около 50 лет.

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