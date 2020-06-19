В Ростовской области житель хутора умер посреди улицы

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В Каменском районе Ростовской области мужчина умер посреди улицы. Трагедия произошла в хуторе Старая Станица 22 июня.По словам свидетелей происшествия, прохожий внезапно схватился за сердце и упал. Очевидцы попытались помочь дончанину, но привести его в чувства не удалось. Местные жители вызвали «скорую». Однако, когда медики прибыли на место, мужчина был уже мёртв, сообщает DonDay.ru.Врачи констатировали смерть прохожего. Его тело доставили в морг. В настоящее время устанавливают личность скончавшегося и точную причину смерти. На вид мужчине - около 50 лет.