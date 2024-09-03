В Ростовской области женщина из-за пожара едва не лишилась жилья

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Зерноградском районе Ростовской области произошёл пожар, который едва не уничтожил жилой дом. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности.Жительница хутора Клюев развела костёр во дворе, чтобы опалить птиц. Однако пламя быстро перекинулось на хозяйственные постройки и стало приближаться к жилому дому. Женщина попыталась самостоятельно потушить огонь, но в результате чуть не пострадала.Очевидцы вызвали пожарных.На место происшествия прибыли сотрудники регионального МЧС, которые ликвидировали возгорание на площади 21 квадратный метр.К счастью, хозяйка дома не пострадала, а её жилое помещение удалось спасти. Однако женщине грозит штраф за нарушение правил пожарной безопасности в размере до 20 тысяч рублей.