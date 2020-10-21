В Ростовской области женщина сутки держала сына на цепи

В Ростовской области 36-летнюю жительницу Верхнедонского района Ольгу Штефан приговорили к десяти месяцам лишения свободы по статье «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением».В июне текущего года женщина приковала своего 20-летнего сына цепью к полу. На одном месте в собственном доме в хуторе Новониколаевском парень провел сутки.Женщина полностью признала свою вину в содеянном. Суд приговорил ее к десяти месяцам лишения свободы. Приговор в законную силу вступил, сообщает прокуратура Ростовской области.